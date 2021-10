Exposition Photo – Arboretum Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville, 25 octobre 2021, Donneville.

Exposition Photo – Arboretum

du lundi 25 octobre au mercredi 24 novembre à Salle d’exposition – Médiathèque de Donneville

### **Clément Vinial-Naessens** alias **ArtboretuM** Né en 1984, originaire de Bretagne et citoyen du monde. Passionné par les moments solitaires en pleine nature. Depuis 2008, je suis devenu un passionné du monde végétal. J’ai commencé par travailler avec la terre comme maraîcher et aussi comme arboriculteur. Les arbres ont une vitalité qui me transcende. Leurs formes majestueuses, nous offrent de la sérénité quand on prend le temps de les contempler. Le cycle de vie de chaque plante est incroyable au fil des saisons. Mais je ne vous cache pas que la meilleure saison pour moi est le printemps. les bourgeons prennent vie et nous donnent des couleurs resplendissantes, des fleurs apparaissent et parfument tout autour de nous. Les jeux de lumières que nous procurent les astres font les touches, parfois, finales de mes photographies. Mes photos sont ces moments là. Ceux qui nous font ressentir les légèretés saisonnières. Laissez vous tenter par toutes ces émotions. Pour un amour inconditionnel.

Entrée Libre – Respect des consignes sanitaires en cours

Clément qui habite sur la commune et participe à l’association LaVidaLocale expose ses macro-photographies à la salle d’exposition de la médiathèque.

Salle d'exposition – Médiathèque de Donneville 24, RD 813 31450 Donneville



