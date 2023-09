Exposition photo à l’Inalco – Immersion à la table yucatèque Galerie de l’auditorium de l’Inalco Paris, 18 septembre 2023, Paris.

Du lundi 18 au vendredi 29 septembre, venez visiter l’exposition « Immersion à la table yucatèque » à l’Inalco.

C’est en hiver 2021 que Sarah sort pour la première fois de sa campagne française et prend l’avion, direction la Péninsule du Yucatán, au Mexique, avec l’objectif de pratiquer son espagnol. Elle est alors accueillie chez les Camacho, famille yucatèque résidant à Mérida. En tant que nouveau membre de la famille, Sarah se rend au marché local et participe à la préparation des repas, moment où l’on s’échange aussi bien les savoirs et pratiques culinaires que les derniers potins du quartier. Très rapidement, elle en profite pour capturer en image ces instants, qu’elle partage aujourd’hui dans l’exposition Immersion à la table yucatèque.

Découvrez cette exposition qui convoque une histoire personnelle mêlée à une approche historique et ethnographique.

Ce projet d’exposition est porté par l’association étudiante Amériques qui depuis le siège de l’Inalco, organise des événements scientifiques et culturels mettant en lumière le département de Langues et Cultures des Amériques.

Galerie de l’auditorium de l’Inalco 65, rue des Grands moulins 75013 Paris

