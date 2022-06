Exposition photo 40 regards landais Luxey Luxey Catégories d’évènement: Landes

2022-06-29 – 2022-07-28

Landes Luxey Les Landes comme vous ne les avez jamais vues

À travers les yeux de 40 invités très spéciaux qui ont en commun l’amour inconditionnel de ce territoire. Avec beaucoup d’émotion, ils vous ouvrent les portes de leurs Landes intimes.

Leurs Landes, vos Landes, nos Landes.

Une aventure imaginée par Julie Vivier, journaliste et conceptrice éditoriale, et Marie Afdjene, photographe.

