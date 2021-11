Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe EXPOSITION PHOTO : 40 ANS D’ACOUSTIQUE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

EXPOSITION PHOTO : 40 ANS D'ACOUSTIQUE Le Mans, 22 janvier 2022, Le Mans.

2022-01-22 08:00:00 – 2022-01-30

Le Mans Sarthe Lieux : Bibliothèque Universitaire et EVE, Scène Universitaire

Accès libre et gratuit A l’occasion des 40 ans du Laboratoire d’Acoustique de l’Université du Mans (LAUM), les chercheurs du LAUM ont fouillé dans leurs archives et retrouvé des photographies qui permettent de faire revivre des expériences historiques du laboratoire et d’illustrer l’évolution des techniques au cours des 40 dernières années. Exposition photographique culture@univ-lemans.fr Lieux : Bibliothèque Universitaire et EVE, Scène Universitaire

