du lundi 1 novembre au mardi 30 novembre à Centre Spirituel et Culturel Orthodoxe Russe (CSCOR)

### Exposition photo ▪ Impossible d’oublier **A l’occasion de la 75ème année de l’ouverture du procès de Nuremberg** L’exposition historique et documentaire sur les crimes commis par les nazis et leurs complices contre la population civile pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle rappelle les souffrances subies par civils en URSS et en France. Une section est consacrée au Tribunal de Nuremberg. Notamment, sont présentés des références et témoignages documentaires : matériels d’archives, rapports, directives, ordres, notes officiels, photographies, lettres et mémoires personnelles. **Les partenaires du projet** : la Société d’histoire russe, Rossotroudnitchestvo, la fondation « Histoire de la Patrie », l’Agence fédérale des archives et la Fondation « Lien des époques ». ### 1 – 30 novembre ### Lu – Ve 14 h – 19 h **Lieu**: foyer de l’amphithéâtre ### Entrée libre sans réservation Nous vous rappelons que le passe sanitaire sera exigé à l’entrée. Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-01T14:00:00 2021-11-01T19:00:00;2021-11-02T14:00:00 2021-11-02T19:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T19:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T19:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T19:00:00;2021-11-08T14:00:00 2021-11-08T19:00:00;2021-11-09T14:00:00 2021-11-09T19:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T19:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T19:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T19:00:00;2021-11-15T14:00:00 2021-11-15T19:00:00;2021-11-16T14:00:00 2021-11-16T19:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T19:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T19:00:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T19:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T19:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T19:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T19:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T19:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T19:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T19:00:00

