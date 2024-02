Exposition photo ¨ALASKA¨ SHOWROOM fleurs de bitume Béziers, jeudi 22 février 2024.

Exposition photo ¨ALASKA¨ Exposition photo ¨ALASKA ¨ de Gaëtan VIDAL 22 – 25 février SHOWROOM fleurs de bitume

Début : 2024-02-22T17:00:00+01:00 – 2024-02-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-25T11:00:00+01:00 – 2024-02-25T22:00:00+01:00

Une immersion profonde sur les traces d’Into the wild et de Grizzli Man du 15 au 25 février.

Un projet photographique de Gaëtan VIDAL qui nous partage sa fascination pour le sauvage et nous plonge au cœur de ce territoire unique qu’est l’Alaska.

Exposition visible:

Jeudi-Vendredi 17h.>22h.

Samedi 11h.>22h.

Dimanche 11h.>20h.

Au programme:

Samedi 23 fév. 19h30

Projection film documentaire ‘’GRIZZLY MAN’’ (entrée libre/ bar soumis adhésion)

Dimanche 24 fév. 18h

Showcase de ”Hugo DARVEY”, réinterprétation live de la BO de ‘’INTO THE WILD’’ d’Eddie VEDDER. (entrée payante 5€ adhérant / 10€ non adhérent)

SHOWROOM fleurs de bitume 12 rue du Chapeau Rouge 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie Un lieu intimement animé par l'idée que l'art, la culture, le beau, le bon & la musique, nous sont indispensables. Ouvert Je.- Ven. 17h>22h • Sam. 11h>22h • Dim. 11h>20h (Bar soumis à adhésion. Adhésion å partir de 5€/an)

Exposition Photo