Médiathèque de Chantepie, le mercredi 25 mai

Une exposition pour permettre aux petits comme au grands de découvrir la philosophie ! _Philonimo_ d’Alice Brière-Haquet est une collection d’albums jeunesse autour de métaphores animalières de grands philosophes : Schopenhauer, Epictète, Tchouang-Tseu, Wittgenstein, Heidegger ou encore Diogène. L’exposition contient une série de kakémonos présentant les philosophes, de nombreux dessins originaux pour découvrir l’univers des illustrateurs de la collection ainsi que leurs techniques de création. **Du 4 mai au 11 juin**

Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie

