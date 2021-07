Pomérols Pomérols Hérault, Pomérols EXPOSITION « PHILIPPE RUBIO » Pomérols Pomérols Catégories d’évènement: Hérault

Pomérols Hérault Peinture, sculptures et vitrail, Philippe Rubio, artiste aux multiples facettes expose ses créations à la chapelle de l'ancien couvent. Une exposition à découvrir !

