**EXPOSITION Philippe ROY** Venez découvrir les mystérieuses sphères brutes de Philippe ROY du 7 mai au 27 juin dans la Chapelle du Mûrier, qui apparaîtront comme des créations extraterrestres téléportées dans l’écrin de la chapelle du Mûrier. Provoquant un contraste de couleurs, de matières, d’époques, d’émotions, ces œuvres contemporaines se découvrent par un jeu de regards croisés à travers les grilles, qui varient suivant les entrées. Sculpteur autodidacte, Philippe ROY retranscrit ses émotions en volume : de nombreux voyages en milieu désertique lui ont permis de puiser l’inspiration dans les traces qu’il rencontre et qui le fascinent (traces du vent, de l’homme, d’insectes, géologiques, empreintes du temps…). L’info en plus : Samedi 4 juin à 19h30, vous pourrez entrer dans la chapelle, circuler autour des œuvres et rencontrer l’artiste à l’occasion de la soirée vernissage, mise en musique par le duo électro-planant « TrimsY ». Entrée libre et gratuite.

