2022-07-10 – 2022-07-17

Arts plastiques. L'artiste peintre Philippe Remondin expose ses toiles, horloges à marée et autres œuvres toute la semaine au local de la Cale situé Cale principale à Saint-Martin de Bréhal. Entrée libre et gratuite.

