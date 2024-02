Exposition Philippe Pousset Les Jardins Suspendus Le Havre, lundi 15 avril 2024.

Exposition Philippe Pousset Les Jardins Suspendus Le Havre Seine-Maritime

En quête de fluidité, de simplicité, et de l’éveil des sens… Philippe Pousset dessine, puis sculpte le bois, inspiré par les marques du temps, les courbes d’un corps, d’un animal, d’une nature riche, de mouvements naturels… Le bois lui dicte ce qui doit en sortir, il lui suffit d’écouter, de regarder, de ressentir tout en essayant d’abandonner la technique pour laisser se faire les choses.

L’inspiration née de mon regard porté sur cette nature si riche, et ce qu’elle me renvoie… tout est là, tout a déjà été créé par l’action et l’énergie de la nature. Il ne me reste plus qu’à m’en approcher le plus possible, la ressentir, la laisser me pénétrer,

et y apporter ma propre vision.

Plus d’une dizaine de sculptures dialogueront avec l’ensemble des Jardins suspendus, À découvrir parmi la végétation, au sein des quatre jardins thématiques, des serres et de la galerie d’exposition l’Alvéole 13.

Présence de l’artiste dans les jardins le dimanche 28 avril

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 10:30:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

Les Jardins Suspendus 76 Rue du Fort

Le Havre 76620 Seine-Maritime Normandie jardinssuspendus@lehavre.fr

L’événement Exposition Philippe Pousset Le Havre a été mis à jour le 2024-02-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie