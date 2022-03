EXPOSITION – PHILIPPE PASQUA Montpellier, 24 mars 2022, Montpellier.

EXPOSITION – PHILIPPE PASQUA Montpellier

2022-03-24 – 2022-05-07

Montpellier Hérault

Né en 1965 à Grasse, Philippe Pasqua fait partie aujourd’hui des artistes français les plus convoités. Autodidacte, il ne se conforme pas aux institutions, laissant toujours libre cours à ses envies, ses passions et ses choix. Sa première exposition se déroule en 1990 à l’Espace Confluence à Paris. Depuis, ses oeuvres sont présentées partout dans le monde, de Hong-Kong à Londres en passant par Taiwan.

L’oeuvre de Pasqua peut se caractériser par la monumentalité, la brutalité et l’obsession.

La monumentalité est la première impression qui se dégage du travail de l’artiste. Souvent de grand format, ses oeuvres se construisent à partir d’un cadrage serré au centre duquel les sujets, seuls pour l’essentiel, trônent. A cela s’ajoute l’absence d’environnement et d’une quelconque contextualisation. L’espace de la toile n’est rempli d’aucun autre motif que celui du modèle déjà présent. Le spectateur qui les regarde, en est presque dépassé. On ne rentre pas dans une oeuvre de Pasqua mais à l’inverse c’est elle qui envahit notre espace.

La brutalité ou l’offensivité sont quasi systématiques dans les productions de l’artiste. Elles sont une conséquence directe de l’aspect monumental précédemment mentionné. En effet, cette prise de position, cet envahissement de l’espace personnel de tout un chacun ne se fait pas calmement. Qu’il s’agisse de peintures ou de dessins rehaussés de couleurs, Philippe Pasqua donne à ses réalisations un aspect frontal. Il peint et dessine selon un geste expressionniste, les corps et visages qui gagnent en matière et en texture.

Les corps, sont omniprésents. Sujet de prédilection de Pasqua ou sorte d’obsession, l’humain dans tous ses états. Personnes en situation d’handicap, femmes enceintes, transexuels, sont autant de facettes de nos sociétés contemporaines que Pasqua s’attelle à nous montrer.

« C’est bien dans le corps, dans la chair, que finalement s’écrit l’histoire des hommes, et peut-être même l’histoire de l’art », explique Jean Rustin.

Plus largement avec ses portraits, ses nus et ses vanités, c’est la nature de chacun dans ce qu’elle a de plus singulier qui intéresse Pasqua. Au travers de ces modèles, il nous confronte à notre propre identité, laquelle nous faisons face avec nos clés et éléments de lecture.

Ne manquez pas les expositions régulières de la Serre, lieu d’exposition dédié à la création contemporaine au cœur de l’Arbre Blanc !

+33 4 48 79 84 70 https://artetpatrimoine.art/

