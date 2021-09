Exposition Philippe Matine Châteauroux, 20 septembre 2021, Châteauroux.

Exposition Philippe Matine 2021-09-20 – 2022-01-10

Châteauroux Indre 2 place de la République Indre

C’est en 2020 que L’Atelier Contemporain, maison d’édition spécialisée dans la littérature contemporaine, les écrits d’artistes et la critique, propose à Béatrice Bascoul, gérante de la boutique castelroussine Carpe Diem, Art & Design, une collaboration visant à mettre en avant le Berry à travers une série de single frames réalisée à cette occasion par Philippe Matine.

Cet artiste parisien a deux passions : les voyages et la bande dessinée. Graphiste autodidacte, après un lent processus de maturation, il définit un mode d’expression qui lui permet de concilier ces deux centres d’intérêt. Ses œuvres sont construites autour d’un concept simple : dans tout paysage urbain ou autre se cachent des histoires et celles-ci ne demandent qu’à accrocher, intriguer le spectateur.

À compter du 20 septembre, l’office de tourisme de Châteauroux a le plaisir d’accueillir en sa salle des ambassadeurs l’exposition « Philippe Matine » proposée en partenariat avec la boutique castelroussine Carpe Diem, Art & Design.

