Exposition Philippe Lemaire, coller c’est rêver Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Gravelines Catégories d’évènement: Gravelines

Nord

Exposition Philippe Lemaire, coller c’est rêver Musée du Dessin et de l’Estampe Originale, 22 avril 2022, Gravelines. Exposition Philippe Lemaire, coller c’est rêver

du vendredi 22 avril au dimanche 24 avril à Musée du Dessin et de l’Estampe Originale

A la fois écrivain, créateur de revues et bibliophile, Philippe Lemaire pratique l’art méticuleux du collage depuis les années 70. Il compose quotidiennement, à partir de gravures de revues anciennes et d’illustrations d’ouvrages du 19es. Il découpe, détourne et recompose, se laissant mener par la rêverie que provoque la rencontre des éléments prélevés. L’exposition présente une sélection de collages composés à partir des gravures de Gustave Doré.

Entrée libre

Exposition et visite libre Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Place Albert Denvers 59820 Gravelines Gravelines Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T17:30:00;2022-04-23T14:00:00 2022-04-23T17:30:00;2022-04-24T14:00:00 2022-04-24T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gravelines, Nord Autres Lieu Musée du Dessin et de l'Estampe Originale Adresse Place Albert Denvers 59820 Gravelines Ville Gravelines lieuville Musée du Dessin et de l'Estampe Originale Gravelines Departement Nord

Musée du Dessin et de l'Estampe Originale Gravelines Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gravelines/

Exposition Philippe Lemaire, coller c’est rêver Musée du Dessin et de l’Estampe Originale 2022-04-22 was last modified: by Exposition Philippe Lemaire, coller c’est rêver Musée du Dessin et de l’Estampe Originale Musée du Dessin et de l'Estampe Originale 22 avril 2022 Gravelines Musée du dessin et de l'estampe originale Gravelines

Gravelines Nord