Exposition Philippe Desmonts Troyes, samedi 16 mars 2024.

La peinture de Philippe est une expression picturale non figurative, où la présence de la matière est primordiale.

On peut situer son travail aux confins de l’expressionnisme-abstrait ou de l’art informel mais également, et surtout du matiérisme. Concrètement plus que le sujet représenté, c’est le travail même de la couche picturale souvent épaisse, texture granuleuse ou lisse, striée, griffée, meurtrie, qui constitue, pour lui, le

centre d’intérêt de sa peinture.

Entrée libre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-04-21 19:00:00

Maison du Boulanger Salles Raymond Moretti

Troyes 10000 Aube Grand Est

