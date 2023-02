Exposition Philippe Créteau Place Jean Jaurès Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Exposition Philippe Créteau Place Jean Jaurès, 22 avril 2023, Montluçon . Exposition Philippe Créteau Hôtel de ville Place Jean Jaurès Montluçon Allier Place Jean Jaurès Hôtel de ville

2023-04-22 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-28 17:00:00 17:00:00

Place Jean Jaurès Hôtel de ville

Montluçon

Allier Exposition de tableaux en peinture aquarelle, lavis et croquis. +33 4 70 02 55 00 Place Jean Jaurès Hôtel de ville Montluçon

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Place Jean Jaurès Hôtel de ville Ville Montluçon lieuville Place Jean Jaurès Hôtel de ville Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon /

Exposition Philippe Créteau Place Jean Jaurès 2023-04-22 was last modified: by Exposition Philippe Créteau Place Jean Jaurès Montluçon 22 avril 2023 Allier Hôtel de Ville Place Jean Jaurès Montluçon Allier Place Jean Jaurès Montluçon

Montluçon Allier