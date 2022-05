Exposition philatélique Héry Héry Catégories d’évènement: Héry

Yonne

Exposition philatélique Héry, 21 mai 2022, Héry. Exposition philatélique Salle des Associations 6, rue Charles Rolland Héry

2022-05-21 – 2022-05-22 Salle des Associations 6, rue Charles Rolland

Pendant les deux jours plusieurs collections philatéliques seront présentées. De l'initiation aux collections spécialisées, tout l'éventail de la philatélie sera présente. Vous pourrez rencontrer des philatélistes de l'Amicale Philatélique Auxerroise pour vous guider dans vos recherches.

