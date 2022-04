Exposition Philatélique et Historique Tournières Tournières Catégories d’évènement: Calvados

Tournières Calvados Tournières Exposition Philatélique et Historique à la SAlle des Fêtes de Tournières à l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement et de la libération. Tournières a été le premier poste de commandement en Normandie du Général Eisenhower Exposition Philatélique et Historique à la SAlle des Fêtes de Tournières à l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement et de la libération. Tournières a été le premier poste de commandement en Normandie du Général Eisenhower gtralmt@yahoo.fr +33 6 10 26 92 37 Exposition Philatélique et Historique à la SAlle des Fêtes de Tournières à l’occasion du 78ème anniversaire du débarquement et de la libération. Tournières a été le premier poste de commandement en Normandie du Général Eisenhower Tournières

