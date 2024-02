Exposition Philatélique et Cartophile Maison de Sologne Maurepas, samedi 23 mars 2024.

Exposition Philatélique et Cartophile Présentation de collections de timbres et de cartes postales sur le thème « sports et olympisme » 23 et 24 mars Maison de Sologne Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T10:00:00+01:00 – 2024-03-24T17:00:00+01:00

Dans le cadre des JOP, l’Association Philatélique de Maurepas a choisi de donner à son exposition 2024 le thème « sports et olympisme ».

Réalisées par des adhérents de l’association et par des philatélistes amis de la régions, 11 collections seront présentées aux visiteurs.

Ils pourront également acheter des timbres personnalisés dit « MonTimbreAMoi » représentant des sites sportifs majeurs de SQY et les sports qui y sont pratiqués ainsi que des souvenirs philatéliques.

Maison de Sologne Avenue de Sologne 78310 Maurepas Maurepas 78310 Yvelines Île-de-France

exposition timbres