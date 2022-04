Exposition Philapostel Trégunc Trégunc Catégories d’évènement: Finistère

2022-05-13 – 2022-05-14

Trégunc Finistère Trégunc 70 ans de l’association Philapostel

Exposition philatélique régionale ouverte au public :

Le vendredi 13 mai de 9h00 à 17h00

Le samedi 14 mai de 9h00 à 12h00 Philapostel fête ses 70 ans en Bretagne 70 ans de l’association Philapostel

