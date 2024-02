Exposition Phenomena Cernay, samedi 9 mars 2024.

Exposition Phenomena Cernay Haut-Rhin

Un duo contrasté de femmes artistes, pour une exposition frémissante et vibrante à ne pas manquer !

A travers une œuvre singulière qui mêle regard artistique et scientifique, Léa Barbazanges nous invite à voir autrement les matières naturelles issues de notre quotidien, qu’elles soient végétales, minérales ou animales. Valentina Jaffé explore les qualités matérielles de la peinture, de la céramique et du collage et travaille des motifs extraits de la nature tout en explorant chaque medium. Un duo contrasté de femmes artistes, pour une exposition vibrante à ne pas manquer ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 13:00:00

fin : 2024-05-18 19:00:00

15 rue James Barbier

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est mediatheque-cernay@cc-thann-cernay.fr

L’événement Exposition Phenomena Cernay a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay