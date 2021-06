Cesson-Sévigné PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Exposition Phallaina PArc de bourgchevreuil Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Cette fresque d’une longueur de 115m est issue de la première « bande défilée » au monde. Dans l’application d’origine, ce roman graphique et numérique se lit en faisant défiler les images avec un doigt, sur une tablette ou un smartphone. Vous avez la possibilité d’en découvrir un extrait physique et monumental : déambulez dans le parc de Bourgchevreuil, immergé·es dans l’ambiance de cette BD au graphisme à la fois puissant et épuré. L’histoire relate le parcours d’Audrey, une jeune fille qui souffre de crises hallucinatoires au cours desquelles elle voit des baleines. En lui faisant passer des examens, un neurologue/chercheur décèle chez elle un physeter, une structure anomalique qui permet à ses porteurs de rester longtemps en apnée. Ce récit intime raconte une transformation personnelle et mêle l’univers des sciences cognitives à celui de la mythologie. Du 7 au 17 juin Entrée libre – tout public – Parc de Bourgchevreuil

