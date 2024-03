EXPOSITION « PEUT-ÊTRE LE SILENCE » Saint-Alban-sur-Limagnole, mercredi 4 septembre 2024.

EXPOSITION « PEUT-ÊTRE LE SILENCE » Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban-sur-Limagnole a plaisir de recevoir l’exposition « Peut-être le silence » Jean-Paul VIGNE du mercredi 4 septembre au jeudi 31 octobre.

Jean-Paul VIGNE explore les relations entre des objets de récupé…

Le Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban-sur-Limagnole a plaisir de recevoir l’exposition « Peut-être le silence » Jean-Paul VIGNE du mercredi 4 septembre au jeudi 31 octobre.

Jean-Paul VIGNE explore les relations entre des objets de récupération et la fiction grâce à l’utilisation de différentes techniques (récoltes diverses, collage, sculpture, peinture, gravure…) et la création d’un personnage nommé Gustave Built, industriel ayant vécu dans le futur.

L’exposition présente donc une oscillation permanente entre aujourd’hui et notre avenir étrangement conjugué au présent. On y croise Van Gogh affirmant ne pas savoir dessiner, Gustave résistant dans le Vercors, le rocher de Sisyphe enfin posé au sommet de la montagne, des collectionneurs d’objets sans valeur… Trois jeux de cartes renouvellent les classiques tandis que des collages s’inspirent d’un vieux catalogue Manufrance.

L’artiste se joue du décalage temporel, des objets, des mécanismes pour nous entraîner dans cette exposition intitulée Peut-être le silence

Afin de rencontrer l’artiste, nous vous invitons à venir au vernissage de l’exposition le mardi 3 septembre à 18h où un apéritif vous sera proposé. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-04 09:00:00

fin : 2024-10-31 17:30:00

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

L’événement EXPOSITION « PEUT-ÊTRE LE SILENCE » Saint-Alban-sur-Limagnole a été mis à jour le 2024-03-01 par 48 OT Margeride en Gevaudan