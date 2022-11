Exposition « Petits plaisirs, petits formats » Dinan Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

Exposition « Petits plaisirs, petits formats » Dinan, 25 novembre 2022, Dinan. Exposition « Petits plaisirs, petits formats »

13 Rue de l’Horloge Galerie Le Gisant Dinan Côtes d’Armor Galerie Le Gisant 13 Rue de l’Horloge

2022-11-25 – 2022-12-31

Galerie Le Gisant 13 Rue de l’Horloge

Dinan

Côtes d’Armor Peinture, céramique, bijoux

Nouvelle édition des « Petits Plaisirs » à la galerie du Gisant.

À cette occasion, comme à l’habitude, quelques artistes invités au Gisant viendront présenter leurs petits plaisirs (mais aussi de plus grands plaisirs) au côté des artistes de la galerie.

Prenez « Plaisir » aux portraits de Frédéric Lecaime ou de Pasino, aux natures silencieuses et paysages d’Hélène Courtois-Redouté, aux curiosités de Nicolas Fauxbaton, aux porcelaines d’Armel Hédé, aux Faïences de Dinan et aux terres cuites de Claire du Rusquec et de Charles Pasino, aux bijoux de Florence Éliard… Vernissage le 25 novembre à la galerie Le Gisant au 13 rue de l’Horloge à Dinan, à partir de 18h, en présence des artistes. Entrée libre. Ouverture en décembre :

Et pour que nous ne boudiez pas votre Plaisir, la galerie sera ouverte durant tout le mois de décembre : du mardi au vendredi de 15h à 19h, et aussi en matinée les samedis de 10h30 à 12h30. +33 6 31 87 18 28 https://galerielegisant.com/ Galerie Le Gisant 13 Rue de l’Horloge Dinan

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Dinan Côtes d’Armor Galerie Le Gisant 13 Rue de l'Horloge Ville Dinan lieuville Galerie Le Gisant 13 Rue de l'Horloge Dinan Departement Côtes d’Armor

Dinan Dinan Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinan/

Exposition « Petits plaisirs, petits formats » Dinan 2022-11-25 was last modified: by Exposition « Petits plaisirs, petits formats » Dinan Dinan 25 novembre 2022 13 Rue de l'Horloge Galerie Le Gisant Dinan Côtes d’Armor Côtes-d’Armor dinan

Dinan Côtes d’Armor