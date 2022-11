Exposition « Petits formats petits prix » – Contre Courant Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

2022-12-09 11:00:00 – 2022-12-09 19:00:00

Calvados Le concept de Petits Formats existe depuis longtemps, tant dans le milieu associatif d’artistes que dans les galeries. Il permet d’offrir des petites oeuvres d’art de soutenir les artistes et de les rencontrer. Le collectif d’artiste Contre-Courant Honfleur s’associe pour la 3e année avec l’association Reg’arts du Havre pour vous proposer un large choix d’oeuvres originales créées ou choisies pour cette occasion. Petits formats, Petits prix de 10€ à 200€ Le concept de Petits Formats existe depuis longtemps, tant dans le milieu associatif d’artistes que dans les galeries. Il permet d’offrir des petites oeuvres d’art de soutenir les artistes et de les rencontrer. Le collectif d’artiste Contre-Courant Honfleur s’associe pour la 3e année avec l’association Reg’arts du Havre pour vous proposer un large choix d’oeuvres originales créées ou choisies pour cette occasion. Petits formats, Petits prix de 10€ à 200€ Accueil Contre Courant

