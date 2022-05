Exposition : Petites tables et Grand Couvert – Mille ans de convivialité, 18 juin 2022, .

Exposition : Petites tables et Grand Couvert – Mille ans de convivialité

2022-06-18 – 2022-11-06

Collations, repas, banquets ou festins rythment le quotidien et accompagnent dans chaque culture tous les événements de la vie. La table rassemble et réunit. Espace de sociabilité, d’échanges et de transmission, elle sollicite les cinq sens, invite à l’exploration , suscite la curiosité ; elle éveille l’imagination et incite à la création.

En cette année de la gastronomie et pour participer à cet élan national, « les arts du bien manger » s’exposeront tout l’été à l’abbaye de Graville. Un écho sera fait à cette thématique à la Maison de l’armateur et à l’Hôtel Dubocage de Bléville. « Petites tables et Grand couvert » recevront autour des collections de mobilier, de céramique et de verrerie des musées. Peinture, gravures, livres de cuisines, objets quotidiens ou insolites leurs seront associés pour célébrer les goûts, les arts et la table, et partager mille ans de convivialité.

Exposition du 18 juin au 6 novembre.

+33 2 35 24 51 00 https://www.musees-mah-lehavre.fr/

