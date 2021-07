Exposition « Petites mémoires » – Hommage à la Grande Champagne et à ses habitants L’ÉCOLE – centre d’art contemporain CHABRAM², 18 septembre 2021, Bellevigne.

Exposition « Petites mémoires » – Hommage à la Grande Champagne et à ses habitants

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à L’ÉCOLE – centre d’art contemporain CHABRAM²

### Regards portés par 4 artistes sur le territoire de Grande Champagne à partir d’échanges avec ses habitants. Créations de KEGREA – Mathilde Denizart – Elise Billiard – David Pisani. L’Association CHABRAM² et les communes de Bellevigne et de Lignières-Sonneville invitent les visiteurs à la restitution de PETITES MEMOIRES un projet artistique pluri-disciplinaire et inter-générationnel – hommage aux territoires de Grande Champagne et à ses habitants. – Présentation des œuvres de KEGREA (muraliste) – Mathilde Denizart (plasticienne) – Elise Billiard (autrice) – David Pisani (Photographe). Créations originales réalisées à partir d’échanges avec les habitants. – Restitution des ateliers de pratique artistique « mémoire et territoires » animés par KEGREA à l’AILAN – ACCOLADE et l’espace jeunes de Cognac durant l’été. Visite libre de l’exposition de 11h à 19h. Visite accompagnée à 17h samedi 18 et 15h dimanche 19 par un concert chorégraphique des Ballets Confidentiels. **Johanne Saunier – danseuse, Eléonore Lemaire – soprano, Richard Dubelski – percussionniste.** Profitez également de votre venue pour : – visiter l’église Saint Pierre – Saint Laurent de Touzac (porche classé et vitraux contemporains de Coline Favre). – visiter les Jardins du Chaigne ([www.jardinsduchaigne.com](http://www.jardinsduchaigne.com)). – visiter le Parc des Taupiers et ses arbres centenaires (6 les Taupiers – Touzac 16120 Bellevigne – visite libre et gratuite). – emprunter le parcours Pierres et Vigne (3 km au départ de la place de l’église) alliant points de vue remarquables et bâtiments anciens. – faire une pause, déjeuner ou diner au Restaurant « les 4 saisons ». Réservation au 05 45 07 59 82 ou profiter des aires de pique-nique ombragées près du terrain de football – à L’ECOLE – sur la place de l’église.

Gratuit. Entrée libre. Rencontre avec les artistes.

Regards portés par 4 artistes sur le territoire de Grande Champagne à partir d’échanges avec ses habitants. Créations de KEGREA – Mathilde Denizart – Elise Billiard – David Pisani.

L’ÉCOLE – centre d’art contemporain CHABRAM² 9 rue Jean Daudin, Touzac, 16120 Bellevigne Bellevigne Touzac Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T19:00:00