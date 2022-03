Exposition – Petites histoires à bricoler Médiathèque du Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Exposition – Petites histoires à bricoler

du samedi 12 mars au samedi 9 avril à Médiathèque du Tonkin

du samedi 12 mars au samedi 9 avril à Médiathèque du Tonkin

Les doudous et jouets de Martine Camillieri sortent de ses livres pour s’installer dans la médiathèque du Tonkin ! Un temps pour découvrir l’univers de l’autrice à travers le jeu, avec des objets du quotidien et l’imagination de chacun. **Aux horaires d’ouverture de la médiathèque – Entrée libre** En lien avec l’exposition : * atelier « histoire de bidouiller » (dès 8 ans) , le 16 mars à 14h, autour de la réalisation d’une vidéo narrative (inscription en ligne) ; * séance « On raconte » (3-6 ans) , le 6 avril, autour de la table à conter du Petit Poucet Exposition de Martine Camillieri Médiathèque du Tonkin médiathèque du tonkin Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T13:00:00;2022-03-12T14:00:00 2022-03-12T18:00:00;2022-03-15T16:00:00 2022-03-15T19:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T13:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00;2022-03-18T16:00:00 2022-03-18T19:00:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T13:00:00;2022-03-19T14:00:00 2022-03-19T18:00:00;2022-03-22T16:00:00 2022-03-22T19:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T13:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T18:00:00;2022-03-25T16:00:00 2022-03-25T19:00:00;2022-03-26T10:00:00 2022-03-26T13:00:00;2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T18:00:00;2022-03-29T16:00:00 2022-03-29T19:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T13:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T18:00:00;2022-04-01T16:00:00 2022-04-01T19:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T13:00:00;2022-04-02T14:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-05T16:00:00 2022-04-05T19:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T13:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T18:00:00;2022-04-08T16:00:00 2022-04-08T19:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T13:00:00;2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00

