Plongez au cœur de la vie de Pierre Avezard (1909-1992). Cet homme qui a passé sa vie entière dans notre région, sur une zone allant de Vienne-en-Val à Fay-aux-Loges en passant par Jargeau et Saint-Denis-de-l’Hôtel, a vécu une vie hors norme. Handicapé de naissance, ce qui l’isole socialement, il utilise ses dons d’observation et de bricolage pour créer toutes sortes d’objets, qu’il regroupe dans un ensemble animé, son fameux manège, où il accueille chaque dimanche de nombreux visiteurs, lui recréant un lien social, heureux qu’il est de voir tous ces gens apprécier ses créations. Ce manège, transféré dans l’Yonne à sa mort, tourne toujours et fait le plaisir de milliers de visiteurs chaque année, donnant à Petit Pierre une notoriété internationale.

