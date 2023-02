Exposition : Petit Noun et les signes secrets Place Champollion Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

Lot EUR Présentée au premier étage du musée, l’exposition dévoile les planches réalisées par Anja

Klauss pour illustrer l’ouvrage de Géraldine Elschner Petit Noun et les signes secrets. Produit en coédition avec le musée du Louvre, l’album a été réalisé en étroite collaboration avec les conservateurs du département des Antiquités égyptiennes. Un voyage passionnant pour tous les égyptologues en herbe !

En tant que statuette de l’Égypte antique, le petit hippopotame bleu vit au musée du Louvre, et il s’y ennuie parfois depuis qu’il a quitté son beau pays des Pharaons. Aussi n’hésite-t-il pas une seconde le jour où la porte de sa vitrine reste entrouverte : dès la nuit tombée, Petit Noun s’échappe et retrouve avec joie ses amis du Nil dont le portrait est gravé dans la pierre d’une stèle – faucon, héron, lièvre, abeille… Mais que font-ils là ? Et que signifient tous ces signes étranges ? Autour de Petit Noun, les animaux s’animent, et la porteuse d’auge les guide jusqu’au scribe accroupi qui les initie aux secrets des hiéroglyphes. Une invitation à les suivre, sur les traces de Champollion, dans ce grand bain de nuit qui transforme le musée en un lieu fantastique. ©Géraldine Elschner – Anja Klauss L’Elan vert / Louvre éditions, 2020

