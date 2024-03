Exposition Peter Pan, du livre illustré au dessin animé à Parçay-les-Pins Parçay-les-Pins Noyant-Villages, dimanche 17 mars 2024.

La bibliothèque accueille l’exposition Peter Pan, du livre illustré au dessin animé organisée par Pierre Lambert, spécialiste du cinéma d’animation et auteur du livre Peter Pan consacré à la fabrication du dessin animé de Walt Disney.

Une visite guidée, commentée par Pierre Lambert, aura lieu le dimanche 17 mars à 15h. Cela sera l’occasion de redécouvrir l’histoire de Peter Pan écrite il y a plus d’un siècle par James Barrie, revisitée par de nombreux illustrateurs et les artistes de Disney. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-04-14

Parçay-les-Pins 10 rue de la mairie

Noyant-Villages 49490 Maine-et-Loire Pays de la Loire info@3museesinsolitesenanjou.com

