Exposition « Perspectives Marines » par Jacques Paillette

Exposition « Perspectives Marines » par Jacques Paillette, 8 juillet 2022, . Exposition « Perspectives Marines » par Jacques Paillette

2022-07-08 – 2022-07-21 Autodidacte, Jacques Paillette a d’abord commencé à dessiner à partir d’ouvrages spécialisés, puis petit à petit, il commence la peinture à huile à la brosse. Aujourd’hui, il peint essentiellement à l’huile au couteau sur toile de lin. La mer lui procure sa meilleure source d’inspiration, lui permettant de travailler la couleur et la lumière. Dans « Perspectives Marines », il s’inspire des rivages du village de Barfleur qu’il affectionne, mais aussi des paysages de la Bretagne, de la Manche. +33 6 22 93 97 45 http://www.jacquespaillette.fr/ Autodidacte, Jacques Paillette a d’abord commencé à dessiner à partir d’ouvrages spécialisés, puis petit à petit, il commence la peinture à huile à la brosse. Aujourd’hui, il peint essentiellement à l’huile au couteau sur toile de lin. La mer lui procure sa meilleure source d’inspiration, lui permettant de travailler la couleur et la lumière. Dans « Perspectives Marines », il s’inspire des rivages du village de Barfleur qu’il affectionne, mais aussi des paysages de la Bretagne, de la Manche. dernière mise à jour : 2022-04-25 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville