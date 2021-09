Exposition Perspective médiathèque municipale de Fameck, 14 septembre 2021, Fameck.

du mardi 14 septembre au samedi 25 septembre à médiathèque municipale de Fameck

De novembre 2019 à février 2020, le comité MRAP de Moselle Ouest a proposé cinq ateliers aux étudiants et étudiantes du campus du Saulcy à Metz. Avec l’aide de l’artiste plasticienne Luljeta, ils et elles ont été invités à s’exprimer en maniant feutres, ciseaux, colle et pinceaux. Il en résulte neuf tableaux d’exposition organisés autour des thèmes « tous humains, tous différents », « une seule humanité », et pourtant « le racisme ». Le dernier conclut par la volonté de lutter contre le racisme et la présentation de la loi française contre le racisme de juillet 1972. L’approche artistique fait appel à l’émotion et à la réflexion du public invité à chercher dans son expérience des faits, et à leur donner du sens. L’artiste et des bénévoles du MRAP seront disponibles au long du salon pour échanger avec le public sur les messages de ces tableaux. Des visites des classes du CE2 au CM2 sont programmées au long de l’exposition à la médiathèque. En outre, un groupe d’adolescents préparera des saynettes autour du thème de la tolérance et les présentera aux enfants inscrits au centre de loisirs du mercredi.

entrée libre

L’exposition créée sur le campus universitaire de Metz sera visible en amont du salon du livre de Fameck. Elle sera disposée au cœur de l’espace consacré au salon le dimanche 26 septembre.

médiathèque municipale de Fameck 57290 Fameck Fameck Moselle



