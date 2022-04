Exposition personnelle – Quentin Lazzareschi Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône La galerie de la Scep est heureuse de proposer une exposition personnelle de Quentin Lazzareschi pour sa quatorzième exposition. Exposition du 11 juin au 30 juillet 2022, vernissage le samedi 11 juin 2022 entre 15 h et 20h30 lors du 3ème temps fort du Printemps de l’Art Contemporain. Quentin Lazzareschi, artiste contemporain. https://p-a-c.fr/les-membres/galerie-de-la-scep/exposition-personnelle-quentin-lazzareschi La galerie de la Scep est heureuse de proposer une exposition personnelle de Quentin Lazzareschi pour sa quatorzième exposition. Exposition du 11 juin au 30 juillet 2022, vernissage le samedi 11 juin 2022 entre 15 h et 20h30 lors du 3ème temps fort du Printemps de l’Art Contemporain. Galerie de la SCEP 100 rue Perrin Solliers Marseille 6e Arrondissement

