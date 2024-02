EXPOSITION PERSONNELLE JACQUES JULIEN | LE PRINTEMPS GALERIE MODULAB Metz, vendredi 15 mars 2024.

EXPOSITION PERSONNELLE JACQUES JULIEN | LE PRINTEMPS GALERIE MODULAB Metz Moselle

Les œuvres de Jacques Julien tentent de faire cohabiter avec humour dimension analytique

et poétique. Pour Jacques Julien, une sculpture est un point de départ vers le double

invisible, le corps manquant ou la figure en creux. Depuis les années 1990, l’artiste

développe une réflexion sur la forme son élaboration, sa réalisation et son abandon. De ce

fait, son travail s’articule autour de la pratique de la sculpture en atelier ; là où le temps se

passe et se perd à la manière de la vie qui s’y déroule, là encore où le travail est une suite

d’expériences empiriques qui tente de trouver une forme d’autonomie en cohérence avec le

territoire qui l’a fait et vu naître.

Les rapports à la manipulation, au jeu, ou encore à l’espace sont au centre de ces

questionnements.

Pour Le printemps, titre de son exposition à la galerie Modulab, Jacques Julien présente un

ensemble d’œuvres récentes qui témoignent des gestes et des écarts de cette pratique, ; un

ensemble de petites formes à l’humble géométrie, boules de croquets, bâtonnets striés,

en damier ou de couleurs vives. On pense aux jeux d’éveil et à ce moment où l’on apprend à

poser une chose en harmonie, en équilibre sur une autre, là où se construisent les histoires,

là enfin où le temps se suspend et où les jours rallongent.

Plus d’informations:

Avec les soutiens de la DRAC Grand-Est, la Région Grand-Est, le département de la Moselle et la Ville de Metz

Vernissage Jeudi 14 mars à partir de 18h en présence de l’artiste

Possibilité sur rendez-vousTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 14:00:00

fin : 2024-04-19 18:00:00

GALERIE MODULAB 28 rue Mazelle

Metz 57000 Moselle Grand Est

