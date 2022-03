Exposition “Personnalités Africaines” Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition “Personnalités Africaines” Médiathèque de la Canopée la fontaine, 1 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au dimanche 15 mai 2022 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Venez admirer à la médiathèque les travaux des élèves de l’EPSAA sur des personnalités du continent africain. Ces portraits en réalité augmentée présentant des hommes et des femmes qui ont changé l’Afrique ! Venez voir les 15 portraits de personnalités africaines dans la médiathèque ! Ces œuvres ont été réalisées par les élèves de l’EPSAA (École professionnelle supérieure d’arts graphiques de la Ville de Paris). Elles sont en réalité augmentée : il vous suffit de télécharger l’application Artivive, ou d’emprunter une tablette à l’accueil de la médiathèque pour découvrir la réalité augmentée des œuvres. Entrée libre et gratuite Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

A : Châtelet les Halles (Paris) (50m) 38 : Les Halles – Centre Georges Pompidou (Paris) (186m)

Contact : 0144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://bibliothequecanopee.wordpress.com/ https://www.facebook.com/bibcanopee/?ref=hl https://twitter.com/bibCanopee Art contemporain;Expo;Innovation;Loisirs

Date complète :

2022-04-01T12:00:00+01:00_2022-04-01T19:00:00+01:00;2022-04-02T12:00:00+01:00_2022-04-02T19:00:00+01:00;2022-04-03T12:00:00+01:00_2022-04-03T19:00:00+01:00;2022-04-05T12:00:00+01:00_2022-04-05T19:00:00+01:00;2022-04-06T12:00:00+01:00_2022-04-06T19:00:00+01:00;2022-04-07T12:00:00+01:00_2022-04-07T19:00:00+01:00;2022-04-08T12:00:00+01:00_2022-04-08T19:00:00+01:00;2022-04-09T12:00:00+01:00_2022-04-09T19:00:00+01:00;2022-04-10T12:00:00+01:00_2022-04-10T19:00:00+01:00;2022-04-12T12:00:00+01:00_2022-04-12T19:00:00+01:00;2022-04-13T12:00:00+01:00_2022-04-13T19:00:00+01:00;2022-04-14T12:00:00+01:00_2022-04-14T19:00:00+01:00;2022-04-15T12:00:00+01:00_2022-04-15T19:00:00+01:00;2022-04-16T12:00:00+01:00_2022-04-16T19:00:00+01:00;2022-04-17T12:00:00+01:00_2022-04-17T19:00:00+01:00;2022-04-19T12:00:00+01:00_2022-04-19T19:00:00+01:00;2022-04-20T12:00:00+01:00_2022-04-20T19:00:00+01:00;2022-04-21T12:00:00+01:00_2022-04-21T19:00:00+01:00;2022-04-22T12:00:00+01:00_2022-04-22T19:00:00+01:00;2022-04-23T12:00:00+01:00_2022-04-23T19:00:00+01:00;2022-04-24T12:00:00+01:00_2022-04-24T19:00:00+01:00;2022-04-26T12:00:00+01:00_2022-04-26T19:00:00+01:00;2022-04-27T12:00:00+01:00_2022-04-27T19:00:00+01:00;2022-04-28T12:00:00+01:00_2022-04-28T19:00:00+01:00;2022-04-29T12:00:00+01:00_2022-04-29T19:00:00+01:00;2022-04-30T12:00:00+01:00_2022-04-30T19:00:00+01:00;2022-05-01T12:00:00+01:00_2022-05-01T19:00:00+01:00;2022-05-03T12:00:00+01:00_2022-05-03T19:00:00+01:00;2022-05-04T12:00:00+01:00_2022-05-04T19:00:00+01:00;2022-05-05T12:00:00+01:00_2022-05-05T19:00:00+01:00;2022-05-06T12:00:00+01:00_2022-05-06T19:00:00+01:00;2022-05-07T12:00:00+01:00_2022-05-07T19:00:00+01:00;2022-05-08T12:00:00+01:00_2022-05-08T19:00:00+01:00;2022-05-10T12:00:00+01:00_2022-05-10T19:00:00+01:00;2022-05-11T12:00:00+01:00_2022-05-11T19:00:00+01:00;2022-05-12T12:00:00+01:00_2022-05-12T19:00:00+01:00;2022-05-13T12:00:00+01:00_2022-05-13T19:00:00+01:00;2022-05-14T12:00:00+01:00_2022-05-14T19:00:00+01:00;2022-05-15T12:00:00+01:00_2022-05-15T19:00:00+01:00

Daria Duvernois

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque de la Canopée la fontaine Adresse 10 passage de la Canopée Ville Paris lieuville Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Departement Paris

Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition “Personnalités Africaines” Médiathèque de la Canopée la fontaine 2022-04-01 was last modified: by Exposition “Personnalités Africaines” Médiathèque de la Canopée la fontaine Médiathèque de la Canopée la fontaine 1 avril 2022 Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Paris

Paris Paris