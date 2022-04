Exposition permanente : Toiles de Hambye, un art populaire méconnu du XIXe siècle, 1 juillet 2022, .

Exposition permanente : Toiles de Hambye, un art populaire méconnu du XIXe siècle

2022-07-01 – 2022-08-31

Les toiles de Hambye une production locale du XIXe siècle à mi-chemin entre art et artisanat.

Dans la première moitié du XIXe siècle la fabrication de toiles en lin peintes se développe à Hambye et à Gavray. Ces toiles sont confectionnées afin de décorer les parois des lits-alcôves et d’apporter une touche de couleur et de gaiété dans les intérieurs manchois.Cette production originale connaît un certain succès de 1820 à 1850.

Sauvée de l’oubli par quelques passionnés elle constitue aujourd’hui une collection départementale d’art populaire reconnu composé de douzes toiles de Hambye et présentées comme de véritables œuvres d’art plastique. L’exposition permet de comprendre le rôle de ces toiles comme protection et décor des lits-alcôves.

De nombreux objets et une riche iconographie démontrent l’influence de l’art populaire normand dans leur composition graphique.

musee.hambye@manche.fr +33 2 33 61 76 92 http://patrimoine.manche.fr/

