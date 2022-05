Exposition permanente : Toiles de Hambye, un art populaire méconnu du XIXe siècle

1 avril 2022

2022-04-01 – 2022-06-30 Les toiles de Hambye une production locale du XIXe siècle à mi-chemin entre art et artisanat. Dans la première moitié du XIXe siècle la fabrication de toiles en lin peintes se développe à Hambye et à Gavray. Ces toiles sont confectionnées afin de… dernière mise à jour : 2022-05-15 par

