### Musée de la Résistance et du Combattant – exposition permanente. Grâce aux collections permamentes du Musée, vous pourrez (re)découvrir les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale tant sur le plan local que national. Musée de la Résistance et du Combattant, exposition permanente, sur les différents aspects de la Seconde Guerre mondiale. Pôle Mémoire Espace Antonin Perbosc, 2 boulevard Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

