Montereau-Fault-Yonne Musée de la Faïence Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne Exposition permanente. Musée de la Faïence Montereau-Fault-Yonne Catégories d’évènement: Montereau-Fault-Yonne

Seine-et-Marne

Exposition permanente. Musée de la Faïence, 18 septembre 2021, Montereau-Fault-Yonne. Exposition permanente.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de la Faïence

Ce sont plus de 400 pièces de faïences qui sont exposées au Musée, témoin de plus de 200 ans d’histoire de la ville de Montereau. Une très belle collection de faïences parlantes qui nous racontent un temps révolu et une autre manière de voir le monde.

Entrée libre, inscription préalable pour les visites guidées et les ateliers

Visites commentées du Musée de la Faïence Musée de la Faïence 2 place René-Cassin 77130 Montereau-Fault-Yonne Montereau-Fault-Yonne Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T11:30:00;2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T11:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montereau-Fault-Yonne, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée de la Faïence Adresse 2 place René-Cassin 77130 Montereau-Fault-Yonne Ville Montereau-Fault-Yonne lieuville Musée de la Faïence Montereau-Fault-Yonne