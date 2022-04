Exposition permanente : Histoires de l’abbaye – Abbaye de Hambye, 1 juillet 2022, .

Exposition permanente : Histoires de l’abbaye – Abbaye de Hambye

2022-07-01 – 2022-08-31

L’exposition « Histoires de l’abbaye » retrace dans sa globalité l’histoire de l’abbaye de Hambye.

Au XIIe siècle le seigneur Guillaume Painel fonde l’abbaye. Elle connaît une grande prospérité jusqu’au XVe siècle mais la communauté décline aux XVIIe et XVIIIe siècles et s’éteint quelques années avant la Révolution. En partie démantelée au XIXe siècle, l’abbaye est sauvée à partir de 1956 grâce à l’intervention de la famille Beck puis du Département de la Manche. Cette étroite collaboration permet aujourd’hui de présenter au public l’un des ensembles monastiques les plus complets de Normandie.

Des bâtisseurs du Moyen Age aux restaurateurs et visiteurs d’aujourd’hui, les hommes ont construit l’histoire de ce lieu. Objets mobilier archéologique dessins photographies vidéos bandes sonores illustrent ce parcours de près de 8 siècles.

L’exposition « Histoires de l’abbaye » retrace dans sa globalité l’histoire de l’abbaye de Hambye.

Au XIIe siècle le seigneur Guillaume Painel fonde l’abbaye. Elle connaît une grande prospérité jusqu’au XVe siècle mais la communauté décline aux…

L’exposition « Histoires de l’abbaye » retrace dans sa globalité l’histoire de l’abbaye de Hambye.

Au XIIe siècle le seigneur Guillaume Painel fonde l’abbaye. Elle connaît une grande prospérité jusqu’au XVe siècle mais la communauté décline aux XVIIe et XVIIIe siècles et s’éteint quelques années avant la Révolution. En partie démantelée au XIXe siècle, l’abbaye est sauvée à partir de 1956 grâce à l’intervention de la famille Beck puis du Département de la Manche. Cette étroite collaboration permet aujourd’hui de présenter au public l’un des ensembles monastiques les plus complets de Normandie.

Des bâtisseurs du Moyen Age aux restaurateurs et visiteurs d’aujourd’hui, les hommes ont construit l’histoire de ce lieu. Objets mobilier archéologique dessins photographies vidéos bandes sonores illustrent ce parcours de près de 8 siècles.

dernière mise à jour : 2022-04-24 par