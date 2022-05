Exposition permanente : Histoires de l’abbaye – Abbaye de Hambye

2022-04-01 – 2022-06-30 L’exposition Histoires de l’abbaye retrace dans sa globalité l’histoire de l’abbaye de Hambye. Au XIIe siècle le seigneur Guillaume Painel fonde l’abbaye. Elle connaît une grande prospérité jusqu’au XVe siècle mais la communauté décline aux… dernière mise à jour : 2022-05-15 par

