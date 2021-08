Chalon-sur-Saône Espace patrimoine Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Exposition Permanente “Fragments d’histoire” Espace patrimoine Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Exposition Permanente “Fragments d’histoire” Espace patrimoine, 18 septembre 2021, Chalon-sur-Saône. Exposition Permanente “Fragments d’histoire”

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Espace patrimoine

Venez (re)découvrir l’Espace patrimoine, Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Chalon-sur-Saône, qui vous permettra de vous confronter à 2000 ans d’histoire. De retour dans la cité, vous débusquerez des dizaines de détails oubliés ou inattendus ! Une visite à faire seul, en famille ou entre amis ! télécharger la visite guidée du lieu sur votre smarphone via la plate forme izi travel pour plus de confort !

Entrée libre | Respect des protocoles sanitaires en vigueur.

Découvrez 2000 ans d’histoire à Chalon-sur-Saône ! Espace patrimoine Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Autres Lieu Espace patrimoine Adresse Hôtel Colmont Fusselet, 24 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Ville Chalon-sur-Saône lieuville Espace patrimoine Chalon-sur-Saône