Au pied de la mythique face de Bellevarde, embarquez pour l’aventure au cœur d’un village de Savoie bouleversé à l’aube de la modernité. Le musée vous propose un dispositif didactique retraçant l’évolution de la région au travers d’une série de thématiques telles que l’habitat traditionnel, la genèse de la station, l’avènement du ski et l’environnement. À chaque époque, une poignée d’hommes se réinvente et relève les nouveaux défis imposés par la vie en montagne. Découvrez comment, au rythme des saisons, quelques pionniers tirent profit d’un décor aussi dangereux que fertile. De la culture agropastorale à la station de ski internationale, partez à la rencontre des Avalins qui ont façonné Val d’Isère. Contact pour plus d’informations : [kempinaire@valdisere.fr](mailto:kempinaire@valdisere.fr) 04 79 06 09 07

Entrée libre

Au pied de la mythique face de Bellevarde, embarquez pour l'aventure au cœur d'un village de Savoie bouleversé à l'aube de la modernité. Maison de Val 73150 Val d'isère Val-d'Isère Savoie

