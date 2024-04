Exposition permanente d’Abel Boyé (Musée Marzelles) Musée Marzelles Marmande, mercredi 3 janvier 2024.

Exposition permanente d’Abel Boyé (Musée Marzelles) Musée Marzelles Marmande Lot-et-Garonne

Tout au long de sa vie, Abel Boyé expose dans les plus grands salons de son époque ainsi que dans les galeries d’art les plus réputés. Aujourd’hui perdue de vue, son oeuvre demeure cependant un très vivant témoignage du goût et de la culture officielle de la fin du XIXe siècle et du début du XXe..

Tout au long de sa vie, Abel Boyé expose dans les plus grands salons de son époque ainsi que dans les galeries d’art les plus réputés.

Abel Boyé a réalisé de nombreux travaux pour des particuliers. Il décora aussi des églises, des théâtres, comme le théâtre Ducourneau d’Agen, où il exécuta à la cire, la décoration du plafond et des panneaux de la rotonde du foyer.

Aujourd’hui perdue de vue, son oeuvre demeure cependant un très vivant témoignage du goût et de la culture officielle de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Les Oeuvres d’Abel Boyé sont visibles les Mercredi, Jeudi et Vendredi de 15h à 18h. Samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Fermé les jours fériés. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 10:00:00

fin : 2024-12-28 12:00:00

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine musee@mairie-marmande.fr

L’événement Exposition permanente d’Abel Boyé (Musée Marzelles) Marmande a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Val de Garonne