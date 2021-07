Paris Citéco - Cité de l'économie Paris Exposition permanente Citéco – Cité de l’économie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Exposition permanente Citéco – Cité de l’économie, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris. Exposition permanente

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Citéco – Cité de l’économie

Les Journées européennes du patrimoine auront lieu le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021. Une occasion unique de découvrir l’hôtel Gaillard, classé au titre des monuments historiques, et l’exposition permanente de la Cité de l’économie. Tout au long de votre visite, rendez-vous avec les médiateurs pour des échanges autour de l’architecture, du patrimoine et de l’économie !

L’entrée est gratuite pour tous et la réservation en ligne de son billet est fortement conseillée. Ouverture de la billetterie le mercredi 1er septembre.

Une occasion unique de découvrir l’hôtel Gaillard, classé Monument historique, et l’exposition permanente de la Cité de l’Économie. Citéco – Cité de l’économie 1 place du général Catroux 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Citéco - Cité de l'économie Adresse 1 place du général Catroux 75017 Paris Ville Paris lieuville Citéco - Cité de l'économie Paris