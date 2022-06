Exposition permanente Châtillon-Coligny, 2 juillet 2022, Châtillon-Coligny.

Exposition permanente Châtillon-Coligny

2022-07-02 – 2022-07-03

Châtillon-Coligny 45230

Exposition permanente à l’Auto Sport Museum. C’est plus de 80 véhicules, dont la majorité sont des sportives des années 50 à 90, répartis dans 2000 m2 et 4 Halls d’exposition : anglaises, américaines et japonaises, européennes et 2 roues. Une salle de projection dédiée au regretté Rémy Julienne (l’un de nos parrains) et un espace de voitures miniatures.

Exposition permanente

contact@autosportmuseum.com

Exposition permanente à l’Auto Sport Museum. C’est plus de 80 véhicules, dont la majorité sont des sportives des années 50 à 90, répartis dans 2000 m2 et 4 Halls d’exposition : anglaises, américaines et japonaises, européennes et 2 roues. Une salle de projection dédiée au regretté Rémy Julienne (l’un de nos parrains) et un espace de voitures miniatures.

Pixabay

Châtillon-Coligny

dernière mise à jour : 2022-05-31 par