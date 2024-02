Exposition permanente au CIAP Amiens, samedi 27 janvier 2024.

Le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine est un nouvel espace d’exposition dédié à l’architecture, aux patrimoines et aux paysages d’Amiens Métropole et de ses 38 communes.

Articulé en cinq séquences, ce lieu fera découvrir aux petits comme aux grands explorateurs l’histoire, le patrimoine, l’architecture et les paysages de la destination. Des films d’animation ponctueront votre parcours de visite mais aussi des maquettes parmi lesquelles une amiénoise, la cathédrale et le beffroi.

Vos sens seront également en éveil car ici, vous êtes priés de toucher, de sentir et de tendre l’oreille… Vous retrouverez ainsi des échantillons de matériaux, un moule à gâteau battu, un ballon au poing, une marionnette à tringle et à fils. Et pendant que l’odeur du macaron ou de la tourbe viendront chatouiller vos narines, le son des cloches de la cathédrale ou du beffroi résonnera dans vos oreilles… 00 0 .

23 Place Notre-Dame

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ciap@amiens-metropole.com

