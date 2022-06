Exposition permanente à la Maison du Patrimoine (visite guidée tout public)

2022-12-06 – 2022-12-06 5.5 5.5 EUR L’EXPOSITION PERMANENTELa Maison du Patrimoine est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine : un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale. Elle vise à donner aux Sedanais comme aux touristes, aux enfants comme aux adultes, les clefs de compréhension de la ville, en préalable ou en complément à une visite. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, maquettes, matériaux, éléments à manipuler… qui donnent envie d’aller voir la ville en vrai !L’entrée et la visite libre sont gratuites. Par ailleurs, des visites guidées sont organisées à intervalles réguliers, dans ce cas les tarifs habituels des visites guidées s’appliquent. Possibilité de réservation pour les groupes.VISITE GUIDEE TOUT PUBLICLe guide s’appuie sur les dispositifs de l’exposition permanente pour vous faire découvrir le patrimoine de Sedan sous différents angles (frise chronologique, quartier par quartier, ville militaire ou textile…). dernière mise à jour : 2022-05-30 par

