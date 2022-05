Exposition permanente à la Maison du Patrimoine (visite guidée jeune public) Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Exposition permanente à la Maison du Patrimoine (visite guidée jeune public) Sedan, 20 avril 2022, Sedan. Exposition permanente à la Maison du Patrimoine (visite guidée jeune public) Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan

2022-04-20 – 2022-04-20

Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes 5.5 5.5 EUR Sedan L’EXPOSITION PERMANENTELa Maison du Patrimoine est un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine : un lieu qui présente Sedan dans sa dimension urbaine, historique et architecturale. Elle vise à donner aux Sedanais comme aux touristes, aux enfants comme aux adultes, les clefs de compréhension de la ville, en préalable ou en complément à une visite. On y trouve des panneaux, mais aussi des vidéos, maquettes, matériaux, éléments à manipuler… qui donnent envie d’aller voir la ville en vrai !L’entrée et la visite libre sont gratuites. Par ailleurs, des visites guidées sont organisées à intervalles réguliers, dans ce cas les tarifs habituels des visites guidées s’appliquent. Possibilité de réservation pour les groupes.VISITE GUIDEE JEUNE PUBLICLe service du Patrimoine met l’histoire de Sedan à la portée des enfants. Agrémentée d’un livret-jeu, cette visite permet une approche ludique des grandes thématiques expliquant le développement de la ville ces 600 dernières années. patrimoine@ville-sedan.fr +33 3 24 27 84 85 Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégorie d’évènement: Sedan Autres Lieu Sedan Adresse Rue des Anciens d'Afrique du Nord Ville Sedan lieuville Rue des Anciens d'Afrique du Nord Sedan

Sedan Sedan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sedan/

Exposition permanente à la Maison du Patrimoine (visite guidée jeune public) Sedan 2022-04-20 was last modified: by Exposition permanente à la Maison du Patrimoine (visite guidée jeune public) Sedan Sedan 20 avril 2022

Sedan